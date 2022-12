Valter Campanato/Agência Brasil - 13/12/2022 Lula escolhe ex-governadores em ministérios para acelerar gestão

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer reforçar a equipe ministerial com a presença de ex-governadores. Dois deles já foram escalados: Flávio Dino (PSB-MA), na Justiça e Segurança Pública, e Rui Costa (PT-BA), na Casa Civil.

Além disso, Renan Filho (MDB-AL) e Wellington Dias (PT-PI) são cotados para assumir algum ministério.

Renan Filho foi sondado pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que gostaria de vê-lo no Ministério do Planejamento.

Já Wellington Dias passou a ser o favorito para o Ministério do Desenvolvimento Social diante da pressão do PT para que a pasta responsável pelo Bolsa Família fique sob comando do partido.

Em conversas, Lula tem dito que terá apenas quatro anos de mandato e que precisará de gestores experientes que possam tirar rapidamente projetos do papel.

Além dos possíveis futuros ministros, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem experiência de quatro mandatos como governador de São Paulo. Lula tem afirmado que ele não terá papel decorativo e participará das principais decisões.

Outra expectativa é para o cargo que terá Marina Silva (Rede), aliada do presidente eleito, e que mira o Ministério do Meio Ambiente.



