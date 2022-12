Reprodução Flávio Dino

O jornalista Ricardo Cappelli vai ser o novo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública . O comunicado foi feito nesta quarta-feira (14) pelo próximo chefe da pasta, o senador eleito Flávio Dino (PSB). Ele também anunciou Marivaldo Pereira na sua equipe.



Cappelli é um velho conhecido de Dino. Ele ocupou o cargo de secretário de Comunicação do governo do Maranhão durante o governo de Flávio. Atualmente, ele trabalha como secretário de Governo do estado. A partir de janeiro, será o número dois do ministério.

Já Marivaldo (PSOL) é auditor federal. Ele será secretário de Acesso à Justiça, função que vai ser criada logo que Lula assumir o poder. Pereira terá a responsabilidade de realizar a interlocução do ministério com os movimentos sociais.

"Posso adiantar pra vocês que teremos a presença na equipe do Marivaldo, pessoa muito conhecida, muito experiente do MJ em várias gestões. Ele vai ser o secretário de acesso à justiça, que é uma secretaria nova que estamos criando, que vai ser a face de interlocução com movimento social", explicou Dino.

Dino disputou as eleições ao Senado em 2022 e foi eleito com 62,41% dos votos válidos no Maranhão após migrar para o PSB. Anteriormente, o senador eleito já havia cumprido mandato como governador do Estado entre 2015 e 2022, além de ter sido presidente da Embratur, de 2011 a 2014, e deputado federal também pelo Maranhão em 2007 quando era filiado ao PCdoB.

Quem é Flávio Dino?

Com 54 anos, Flávio Dino nasceu em São Luís, no Maranhão. O novo ministro da Justiça é advogado e professor de direito, além de ser casado e teve três filhos. Dino foi juiz de 1994 a 2006 – ano em que disputou vaga na Câmara dos Deputados.

2007 a 2010 - atuou como deputado federal do Maranhão. Em 2008, ele também disputou a prefeitura da capital do estado, mas foi derrotado por João Castelo. Em 2010, concorreu ao governo do Maranhão e perdeu para Roseana Sarney.

2011 a 2018 - Em 2011, Dino assumiu o cargo de presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), mas deixou o cargo em 2014 para concorrer ao governo do Maranhão e venceu no primeiro turno. Após o mandato de quatro anos, o ministro de Lula foi reeleito, em 2018, novamente no 1º turno com 59,29% dos votos.

