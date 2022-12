Reprodução / CNN brasil - 13.12.2022 Margareth Menezes diz ter aceitado convite para assumir Ministério da Cultura em 2023

A cantora Margareth Menezes confirmou, nesta terça-feira (13), que aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Cultura a partir do ano que vem.

Margareth Menezes deu a declaração ao conceder entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição.

"Foi uma conversa muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também", declarou a artista.



"O presidente disse que para ele é de uma importância muito grande e que ele está querendo fazer um Ministério da Cultura forte para atender os anseios da cultura do povo do Brasil, pelo potencial que a nossa cultura tem, a nossa riqueza. Então, agora é isso, a gente juntar todo mundo, ouvir todo mundo, para a gente levantar primeiro o ministério e fazer da cultura do Brasil um lugar que ela sempre mereceu e de reconhecimento do mundo inteiro, como sempre foi", completou a futura ministra.



Mais cedo, nesta terça, ela havia se encontrado com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado na capital federal.

O Ministério da Cultura foi extinto pelo governo Jair Bolsonaro e transformado em uma secretaria vinculada ao Ministério do Turismo.

Perfil

Margareth Menezes tem mais de 10 álbuns lançados. A cantora fundou a Associação Fábrica Cultural, de combate ao trabalho infantil, exploração sexual e outras violações de direitos.

Margareth Menezes deve participar do show da posse de Lula, ao lado de outros artistas com Paulinho da Viola, pastor Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves.



Nomes já anunciados

Na última semana, Lula anunciou cinco ministros do futuro governo:



Fernando Haddad (Fazenda)

José Múcio Monteiro (Defesa)

Flávio Dino (Justiça)

Rui Costa (Casa Civil)

Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Agora, a expectativa é sobre quando Lula vai oficializar o nome de Margareth Menezes publicamente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.