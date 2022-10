Reprodução/Redes sociais - 02.10.2022 Homem é detido em Salvador após fala racista

Um homem foi detido em Salvador (BA) neste domingo (2) após chamar uma mesária de "negra incompetente". Em vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece sendo escoltado por policiais militares para fora da zona eleitoral.



De acordo com o jornal local Correio, além de chamar a mesária de "negra incompetente", ele disse que, se fosse negro, gay ou "índio", já teria conseguido votar.

Policiais militares foram acionados com a informação de que um homem havia agredido eleitores e sido contido por populares. O homem foi conduzido pelos policiais para a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo o Correio, possíveis vítimas e testemunhas também foram conduzidas.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o homem, vestido de amarelo, é conduzido pelos policiais para fora da zona eleitoral. Enquanto passa pelos corredores do local de votação, ele é vaiado e chamado de racista. Assista:



Racismo na faculdade Estácio, no Stiep.



Fontes afirmam que esse cidadão teria chamado a mesária de NEGRA INCOMPETENTE e seguiu dizendo que, se ele fosse negro, gays ou índio, já teria votado.



Resultado?

Foi preso e a mesária foi à delegacia prestar queixa. #Eleicao2022 pic.twitter.com/xwGiJuM6dW — Raoni Oliveira (@ORaoniOliveira) October 2, 2022

