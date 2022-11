Reprodução Ciro Nogueira e Antonio Rueda posando no Catar, em jogos da Copa do Mundo

Além do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) , o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) , também foi flagrado em Doha , no Catar , assistindo ao jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo , nessa segunda-feira (28).

Sem ter comentado sobre a viagem nas redes sociais, Ciro Nogueira foi flagrado em uma foto com o vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda, no estádio onde ocorreu o jogo da Seleção .

O ministro do governo do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , foi o responsável por anunciar o início dos trabalhos da transição por parte do Executivo. Em um rápido pronunciamento do presidente , após passar mais de 44 horas sem se manifestar depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022 , Nogueira assumiu a coletiva e afirmou que daria início ao processo .

Desde o fim do pleito, ele vem publicando mensagens críticas ao PT durante a passagem para o novo governo.

Outro aliado de Bolsonaro que está no Catar é o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) , que compartilhou um registro nas redes sociais. Ele, porém, disse ter embarcado em uma viagem oficial a convite de chefes dos Parlamentos de países do norte da África e do Oriente Médio.

"Neste domingo, participei em Doha, no Catar, da reunião com os chefes dos Parlamentos de países do norte da África e do Oriente Médio. Conversamos sobre Copa do Mundo e aproximação de povos e países. A convite do Parlamento do Catar, onde acontece a Copa do Mundo, falamos também do interesse em aprofundar relações bilaterais e o diálogo entre os dois Parlamentos", escreveu Lira.

O senador e ex-jogador Romário (PL-RJ), correligionário do atual chefe do Executivo, também está em Doha acompanhando os jogos da Copa do Mundo . No Instagram , ele compartilhou vídeos no estádio e comemorou as vitórias do Brasil .

Críticas a Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro tem sido criticado nas redes sociais após aparecer acompanhando o jogo do Brasil contra a Suíça no Catar . Ele foi flagrado aproveitando o Mundial ao lado da esposa, Heloísa Bolsonaro .

Reprodução/redes sociais - 28.11.2022 Eduardo Bolsonaro irritou apoiadores ao ser flagrado no Catar, assistindo ao segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo

A maioria das críticas veio, no entanto, dos próprios apoiadores de Jair Bolsonaro, que disseram que o deputado está "curtindo a vida" enquanto os cidadãos protestam contra o resultado das eleições . A oposição, por outro lado, fez piada da situação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.