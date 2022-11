Agência Brasil - Creative Commons Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira

Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, ironizou algumas das medidas anunciadas pelo equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT ) e as respostas do mercado internacional sobre as ações do governo petista .

"Fim do equilíbrio fiscal, PEC Fura Teto, censura para as redes sociais, bolsa desabando, dólar nas alturas. E ainda não começou. Com vocês, novamente, TIC TAC TIC TAC TIC TAC…", escreveu em uma de suas redes sociais, na sexta (11)

Fim do equilibro fiscal, PEC Fura Teto, censura para as redes sociais, bolsa desabando, dólar nas alturas? E ainda não começou. Com vocês, novamente, TIC TAC TIC TAC TIC TAC… — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) November 11, 2022

Nogueira voltou a usar a onomatopeia “TIC, TAC”, em referência ao som do relógio, novamente neste sábado (12) ao dizer que "O TIC TAC agora não é mais o medidor para a continuidade do Brasil do futuro e que dá certo, infelizmente. É o ponteiro da bomba relógio que nos aguarda se todas as nuvens formarem a tempestade perfeita. TIC TAC TIC TAC", publicou em critica a Lula.

O TIC TAC agora não é mais o medidor para a continuidade do Brasil do futuro e que dá certo, infelizmente. É o ponteiro da bomba relógio que nos aguarda se todas as nuvens formarem a tempestade perfeita. TIC TAC TIC TAC… — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) November 12, 2022

Esta não é a primeira vez que Ciro adota o recurso de linguagem. Horas antes do segundo turno das eleições de 2022, o coordenador da campanha do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), fazia uma 'contagem regressiva' para o fim pleito em que afirmava a vitória do mandatário.

"TIC TAC FINAL DA ELEIÇÃO:São Paulo: 19 horas! Minas: 6 horas!

Fuso horário no Brasil:🟩🟨!!! O relógio da democracia vai tocar em favor do FUTURO! TIC TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAAAACCCC!!!🇧🇷🇧🇷🇧🇷."

