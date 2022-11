Ricardo Stuckert Lula pode convidar União Brasil a fazer parte da base do governo

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convidou, na manhã desta terça-feira (29), o União Brasil para fazer parte da base do futuro governo.

Segundo O Globo, o petista se reuniu com os líderes do partido na Câmara e no Senado, Elmar Nascimento (BA) e Davi Alcolumbre (AP), no hotel em que ele está hospedado. Os parlamentares ouviram a proposta, mas ainda não decidiram sobre o assunto.

Lula ainda terá conversas com outros líderes partidários e, só então, retomará esse assunto.

Economia

No início desta tarde, Lula também se reuniu com aliados escalados para comandar a área de economia na transição. Fernando Haddad (PT), o favorito para ocupar o posto da Fazenda, estava na reunião.

Essa é a primeira vez que o ex-prefeito de São Paulo petista participa de uma reunião oficial da área econômica.

Além de formar uma base, o futuro presidente está preocupado sobre a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que libera o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família.

