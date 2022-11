Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 04/08/2022 Jair Bolsonaro no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve nesta terça-feira (29) no Palácio do Planalto , sede do Poder Executivo Federal, em Brasília. Desde que perdeu as eleições 2022 para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, esta é a quinta vez que o mandatário vai ao local.



Desanimado com a derrota que sofreu no final de outubro, Bolsonaro tem ficado recluso no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Ele tem apenas recebido poucos aliados e sempre os mais próximos e tem evitado participar de agendas públicas. Até sua presença nas redes sociais diminuiu.

Na semana passada, o presidente da República compareceu duas vezes no Palácio do Planalto. Antes disso, ele esteve no espaço no dia 3 de novembro, quando se encontrou brevemente o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Na ocasião, os dois conversaram sobre as eleições.

Já no dia 31 de outubro, Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para debater alguns assuntos do governo. No entanto, os dois preferiram não explicar quais temas foram abordados.

No último fim de semana, o chefe do executivo federal decidiu fazer sua primeira viagem desde a derrota para Lula nas eleições 2022. Ele participou de uma cerimônia de formatura de militares em Resende, no estado do Rio de Janeiro. No entanto, evitou falar com os jornalistas.

Reunião no Planalto

Na parte da manhã, Bolsonaro se encontrou com Eduardo Eugenio Gouvea Vieira, presidente da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). A reunião não estava registrada na agenda do governante.

O governo federal confirmou que o único compromisso previsto na agenda oficial do presidente é com Renato de Lima França, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. O bate-papo está marcado para as 15h.

Há também uma grande expectativa para que o presidente da República se reúna com crianças que farão uma cantata de Natal. O evento está previsto para ocorrer no início da tarde de hoje.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.