Divulgação/Hamilton Mourão Mourão diz que Bolsonaro 'estava meio triste' em evento militar

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta terça-feira (29), que o presidente Jair Bolsonaro "estava meio triste" na cerimônia realizada no sábado na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro.

O evento foi o primeiro público ao qual Bolsonaro compareceu após ter sido derrotado nas eleições presidenciais, no fim de outubro.

O vice-presidente disse que sugeriu ao chefe do Executivo que tirasse foto com os apoiadores que estavam no local para acompanhar o evento.

"Falei pra ele que tinha aquela porção de gente que queria tirar foto com ele e pedi para ele: "vai lá, tira foto com o povo, pô". Só isso aí", disse Mourão.

Mourão ainda minimizou o fato de Bolsonaro não estar participando diretamente da transição.

"Presidente não participa da transição. Acho que está bom. Está tudo andando", afirmou o vice.

