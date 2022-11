Reprodução / CNN Brasil - 22.11.2022 Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou nomes para a equipe de transição

Na tarde desta terça-feira (22), o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) , anunciou nomes de deputados federais e senadores que vão fazer parte dos grupos técnicos da equipe responsável pela transição do governo do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Entre os nomes anunciados estão o do senador Irajá Abreu, para o grupo de Agricultura e Pecuária, os deputados Túlio Gadelha e Alexandre Frota, para o de Cultura, e a deputada Alice Portugal, para o de Educação.

Confira a lista completa:

Agricultura e Pecuária

senador Irajá Abreu



deputado Tito Carlos Cordeiro

Desenvolvimento Social

deputada Dulce Miranda



senadora Tereza Nelma



deputado Washington Quaquá

Centro de governo

senador Jaques Wagner



deputado José Guimarães



deputado Lindbergh Farias



deputado Márcio Macedo



deputado Reginaldo Lopes

Cidades



Deputado federal Afonso Florence



Deputado federal Hildo Rocha



Deputado federal eleito Jilmar Tatto



Deputado federal Leônidas Cristino



Deputada federal Luizianne Lins



Deputado federal Márcio Jerry



Deputada federal Natália Bonavides



Deputado federal Waldenor Pereira

Ciência, Tecnologia e Inovação



Deputado federal Expedito Netto



Deputado federal Leo de Brito

Comunicações

Deputado federal André Figueiredo



Deputado federal Aureo Ribeiro



Deputado federal Orlando Silva



Deputado federal Rui Falcão

Cultura

Deputado federal Alexandre Frota



Deputada federal Benedita da Silva



Deputada federal Jandira Feghali



Deputado federal Marcelo Calero



Deputado federal Túlio Gadêlha

Desenvolvimento Agrário

Deputado federal Bira do Pindaré



Deputado federal Bohn Gass



Deputado federal Célio Moura

Desenvolvimento Regional



Deputado federal Gervásio Maia



Deputado federal José Ricardo



Deputado federal Júlio César



Deputada federal Marília Arraes



Deputado federal Milton Coelho



Deputado federal Newton Cardoso Júnior



Deputado federal Paulo Guedes



Senador Rogério Carvalho

Direitos Humanos

Deputada federal Rejane Dias



Deputada federal eleita Duda Salabert

Esporte

Senadora Leila do Vôlei

Igualdade racial

Deputada federal eleita Daiana Santos



Deputada federal eleita Dandara



Deputada federal Taliria Petrone

Indústria, Comércio e Serviços

Deputado federal Zé Neto



Deputado federal Sidney Leite



Senadora Zenaide Maia

Infraestrutura

Senador Acir Gurgacz



Deputado federal Edilázio Júnior



Deputado federal José Priante



Deputado federal Henrique Fontana



Deputado federal Sebastião Oliveira

Justiça e Segurança

Deputada federal eleita Adriana Accorsi



Deputado federal Tadeu Alencar



Deputado federal eleito Valtenir Pereira

Juventude

Deputado federal eleito Miguel Ângelo

Meio ambiente

Deputado federal Alessandro Molon



Deputado federal Célio Studart



Deputado federal Bacelar



Deputado federal Nilton Tatto



Deputado federal Rodrigo Agostinho

Minas e Energia

Deputado federal Odair Cunha

Mulheres

Deputada federal Érika Kokay



Deputada federal Lídice da Mata

Pesca

Deputada federal eleita Ana Paula Lima



Deputado federal José Airton Cirilo

Planejamento

Deputado federal Mauro Benevides Filho



Deputado federal Pedro Paulo



Deputado federal Renildo Calheiros

Previdência

Deputada federal eleita Maria Arraes



Deputado federal Ricardo Silva

O anúncio foi feito na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, local onde a equipe de transição está trabalhando. Na ocasião, ele também divulgou quem serão os responsáveis pelos relatórios por tema que cada equipe vai entregar a Lula .



Alckmin foi escolhido pelo próprio presidente eleito como coordenador da equipe de transição de governos e tem feito anúncios frequentes nas últimas semanas sobre os demais integrantes do grupo, as áreas que cada um vai atuar e as funções que devem exercer.



Até agora, a equipe foi dividida em 30 grupos separados por temas, que deverão fazer um diagnóstico sobre a situação da administração do governo federal e sugerir medidas para o novo governo , que se inicia a partir de janeiro de 2023.

Entre os nomes já anunciados por Alckmin anteriormente que vão integrar a equipe de transição estão as ex-ministras do Meio Ambiente Marina Silva e Izabella Teixeira; os senadores Randolfe Rodrigues (Rede) e Simone Tebet (MDB); os ex-ministros Alexandre Padilha, Arthur Chioro, Celso Amorim e Aloysio Nunes; os economistas André Lara Resende e Persio Arida; e a líder indígena Sônia Guajajara.

De acordo com a legislação, no processo de transição é permitido que se forme uma equipe com até 50 cargos remunerados, mas também é possível que voluntários se juntem ao grupo para ajudar no trabalho.

