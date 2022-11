MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Geraldo Alckmin

Nesta terça-feira (22), o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) disse que anunciará os nomes de parlamentares que irão fazer parte da equipe de transição de governo .

"Hoje às 13h, anunciamos os parlamentares que comporão os grupos de trabalho da transição. E também os responsáveis pelos relatórios que, por orientação do presidente @LulaOficial, farão uma radiografia da gestão com recomendações para recuperarmos as políticas públicas do país", disse o vice-presidente no Twitter.

Alckmin foi escalado por Lula para coordenar o governo de transição após a vitória do petista no segundo turno das eleições de 2022. Até o momento, foram escolhidas 31 áreas para políticos e especialistas técnicos definirem e apresentarem diretrizes ao futuro governo de Lula, a equipe total de transição, até esta terça, soma mais de 280 integrantes.

Lula recebe alta após cururgia e segue para Brasilia nesta terça

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) deve chegar a Brasília na noite desta terça (22) após se submeter a uma cirurgia de retirada de uma lesão na garganta, há dois dias, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo .

Lula ainda não tem previsão de agenda, já que, por orientação médica, deve evitar discursos e o uso excessivo da voz nos próximos 15 dias - prazo de recuperação da cirurgia.

Após chegar na capital federal, a ideia é que o petista vá ao Centro Cultural Banco do Brasil — local onde ocorrem os trabalhos da transição— já na quarta-feira (23).

O presidente eleito deverá participar de reuniões internas da equipe. A presença de Lula em Brasília é aguardada com pelos aliados, em especial porque há expectativa de que sejam anunciados nomes dos primeiros e/ou primeiras ministros/as da nova gestão do Executivo.

Apesar da visita de Lula a Brasília, há uma orientação da equipe médica de que o petista faça um repouso nos dias seguintes ao procedimento. O presidente eleito já está podendo falar, no entanto, sem excessos. O ideal é que ele só volte a fazer discursos dentro de uma semana.

Lula realizou uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. De acordo com o boletim médico, o procedimento mostrou ausência de neoplasia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.