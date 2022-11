Reprodução: Flickr - 05/07/2022 Covid: equipe de transição vai cobrar Queiroga sobre conter nova onda

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou, nesta terça-feira (22), que vai cobrar o ministro da Saúde Marcelo Queiroga sobre ações para conter a nova onda de Covid-19 no país.

O senador integra a coordenação do grupo da Saúde do governo de transição e marcou uma reunião com Queiroga nesta quarta-feira.

"O que a gente quer saber é o que o ministério da Saúde está fazendo e planejando neste momento em que é evidente que estamos tendo o início de uma nova onda de Covid-19", disse o senador ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil.

Ele também declarou que é preciso ampliar a vacinação infantil contra a doença. "As crianças não estão sendo vacinadas na sua totalidade, só as que têm comorbidade. As crianças de idade maior não estão recebendo a vacinação com a Coronavac, que é a adequada".

Costa foi ex-ministro da Saúde no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estava acompanhado do também ex-ministro da Saúde Arthur Chioro, que também integra a coordenação.

Nesta terça-feira, Costa e Chiora têm uma uma reunião agendada com o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

Na semana passada, Dantas entregou um relatório de fiscalização à equipe da transição sobre o andamento de políticas públicas em diferentes áreas, incluindo a saúde.

