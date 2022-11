Reprodução: redes sociais - 17/11/2022 Lula na COP27

Nesta segunda-feira (21), o coordenador do grupo de transição de esportes do governo Lula , Edinho Silva (PT), afirmou que o presidente eleito se comprometeu a recriar o Ministério dos Esportes . Atualmente, o setor tem uma Secretaria Especial do Esporte, atrelada ao Ministério da Cidadania.



De acordo com informações do prefeito de Araraquara (SP), a área de esportes só não terá um ministério se ocorrer problemas no orçamento. O grupo petista ainda não tem um nome para cuidar da possível pasta, no entanto, Alexandre Kalil (PSB) e Vanderlei Luxemburgo (PSB) foram sugeridos para serem ministros.

“A prioridade desse momento será o diagnóstico, nós apresentarmos ao presidente Lula uma radiografia efetiva que está acontecendo com o esporte no Brasil hoje. E, claro, a partir daí, ele deve organizar as primeiras ações, inclusive, a escolha do nome titular da pasta”, falou Edinho ao jornal O Globo.

Lula fará reuniões com seus aliados para iniciar a montagem dos seus ministérios. O presidente eleito iria para Brasília na terça (22) e conversaria com a equipe de transição. Porém, após um procedimento médico na laringe, ele mudou o evento para quarta (23).

Edinho Silva revela reunião

Edinho Silva também contou que o grupo de esportes irá se reunir na terça para apresentar as informações recolhidas no início da transição do governo. A intenção é começar o desenho do diagnóstico do setor para que o governo Lula saiba de todos os detalhes. O relatório final ficará pronto apenas no mês que vem.

O prefeito de Araraquara explicou que a equipe de esporte não conversou com representantes da área do governo Bolsonaro. No entanto, as duas partes devem se reunir nos próximos dias.

“Eu não vejo nenhum problema, não creio que vai haver problema, por exemplo, de acesso às informações, não acredito nisso”, concluiu.

Lula e seu próximo governo

Lula foi eleito presidente do Brasil no dia 30 de outubro com 50,90% dos votos válidos, derrotando Jair Bolsonaro (PL). Ele assumirá o cargo no dia primeiro de janeiro do ano que vem.

Esse será o terceiro mandato do petista. Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu não ir para a reeleição.

