O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, nesta segunda-feira (7), que as polícias civis, militares e a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) encaminhem à Corte detalhes sobre a identificação de todos os caminhões e veículos que participaram de manifestações pró-Bolsonaro em frente aos quartéis das Forças Armadas .

Moraes deu o prazo de 48 horas para que as informações sejam enviadas. Além disso, ele também determinou que os dados dos respectivos proprietários, pessoas físicas ou jurídicas sejam apresentados.

O ministro ordenou ainda que as forças de segurança informem se identificaram líderes, organizadores ou financiadores dos "referidos atos antidemocráticos".

Na semana passada, Moraes determinou que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apresentasse dados detalhados sobre as multas aplicadas aos proprietários dos veículos que bloquearam rodovias pelo país em atos antidemocráticos.

O presidente do TSE destacou que o diretor-geral da PRF, Silvinei Marques , deveria apresentar as informações relacionadas às punições em um prazo máximo de 48 horas.

"Intime-se, com urgência e inclusive por meios eletrônicos, o diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal para que apresente, no prazo de 48 horas, o relatório circunstanciado de todas as multas aplicadas em cumprimento à decisão proferida nos presentes autos, com a identificação dos veículos e pessoas autuadas", escreveu Alexandre de Moraes.

Nesta segunda, Marques pediu para o ministro estender o prazo de apresentação do relatório completo de multas .

“Em razão da exiguidade do lapso temporal que nos foi assinalado para resposta e do volume de dados a serem processados, não houve tempo hábil para organizar as informações numa planilha única. Dessa forma, para agilizar o processo e atender essa Colenda Corte, estamos encaminhando as informações tal como nos foram confiadas pelas Regionais, solicitando dilação de prazo para bem remeter-vos as informações devidamente atualizadas e organizadas em planilha, tal qual o Relatório circunstanciado contendo todas as multas aplicadas por esta PRF”, afirmou o diretor da PRF.

