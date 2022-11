Reprodução / TV Globo - 02.11.2022 Bloqueios em rodovias ainda persistem em várias partes do país

Último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PFR) às 6h17 desta quinta-feira (3) diz que, mesmo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as manifestações , ainda há 86 vias interditadas ou bloqueadas em 11 estados brasileiros. No levantamento anterior de ontem à noite, o número de pontos de manifestações era de 107 em 13 estados.

Desde o início das operações, segundo a PRF, um total de 834 protestos já foram desfeitos e mais de 1.992 multas foram aplicadas.

Em relação ao boletim divulgado anteriormente, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina registraram queda nas manifestações. Não houve aumento de bloqueios ou interdições, segundo os dados.

Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições 2022 no último domingo (30), que marcou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a derrota do atual mandatário .

Na noite de ontem, Bolsonaro publicou um vídeo das redes sociais pedindo que os manifestantes desobstruíssem as rodovias pelo Brasil . O chefe do Executivo afirmou que a obstrução das vias prejudica o direito de ir e vir dos cidadãos.

"O fechamento de rodovias pelo Brasil, prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né, sei que vocês estão dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Mas eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas", disse Bolsonaro na gravação , após dizer estar "chateado" com o resultado do pleito.

Conforme os dados, Santa Catarina continua sendo o estado com mais bloqueios (30). Veja, abaixo, os estados que ainda têm interdições:

Amapá: 0

Acre: 2

Alagoas: 0

Amazonas: 1

Bahia: 0

Ceará: 0

Distrito Federal: 0

Espírito Santo: 0

Goiás: 1

Maranhão: 0

Minas Gerais: 1

Mato Grosso: 27

Mato Grosso do Sul: 1

Pará: 10

Paraíba: 0

Pernambuco: 0

Piauí: 0

Paraná: 1

Rio de Janeiro: 0

Rio Grande do Norte: 0

Rondônia: 9

Roraima: 0

Rio Grande do Sul: 3

Santa Catarina: 17 interdições e 13 bloqueios

Sergipe: 0

São Paulo: 0

Tocantins: 0

O anúncio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarando que Lula é o novo presidente eleito ocorreu por volta das 20h de domingo. Bolsonaro se recolheu logo após a vitória do petista e quebrou o silêncio somente na tarde dessa terça (1º), em discurso de duração de dois minutos , após mais de 44 horas sem se manifestar sobre os resultados do pleito.

Na ocasião, o chefe do Executivo falou rapidamente sobre os protestos que bloqueiam as estradas ao redor do país .

"Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio imediato das estradas na última segunda (31) , com punições aos manifestantes e ao diretor-geral da PRF em caso de descumprimento.

"Que sejam imediatamente tomadas, pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais — no âmbito de suas atribuições —, todas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do poder executivo federal e dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", escreveu Moraes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.