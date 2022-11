Reprodução/Twitter Bolsonaristas atacam agentes da PRF em Santa Catarina





Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram agredidos, nesta segunda-feira (7), por bolsonaristas enquanto tentavam realizar o desbloqueio do trecho de uma rodovia localizado em Santa Catarina .

Videos compartilhados nas redes sociais mostram manifestantes jogando pedras, cadeiras de plástico e até mesmo uma churrasqueira portátil contra os policiais rodoviários .

PRF é atacada por bolsonaristas em Rio do Sul, Santa Catarina.

Hoje, os bolsonaristas usaram robôs 🤖 para disparar a nova hashtag “primavera brasileira”. Estava em inglês.



Estamos assistindo a um atentado contra a democracia. Tudo isto é parte da tentativa de golpe. pic.twitter.com/oEKTuGFJYX — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) November 7, 2022

O caso aconteceu no município de Rio do Sul, na BR-470, em frente a uma loja da Havan. De acordo com a PRF, dois agentes ficaram feridos na cabeça e nos braços após serem golpeados com barras de ferro pelas pessoas que realizam protestos antidemocráticos.





A maioria dos bolsonaristas aparecem nas imagens portando a bandeira do Brasil e camiseta verde e amarela. Após a resposta agressiva, os policiais foram vistos recuando.

As manifestações ilegais desses golpistas passaram dos limites. De novo, agora no Rio Grande do Sul, arruaceiros agrediram agentes da @PRFBrasil , para onde eles materializam o ódio e intolerância. Quem tá bancando essas tendas, cadeiras e os banheiros químicos? Alô @TSEjusbr ! pic.twitter.com/4Tbl5B0K3O — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) November 7, 2022

Agressões no Pará

Também nesta segunda-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal que atuavam em operação para desbloquear um trecho da rodovia federal (BR-163) foram agredidos com pedradas e tiros, hoje, no município de Novo Progreso, no Pará.

De acordo com a PRF , o ponto estava sendo "obstruído por manifestantes". A instituição afirmou, em tweet, que uma criança passou mal durante o confronto. Ela foi socorrida e passa bem.

A PRF também comunicou que um policial rodoviário federal foi ferido pelos manifestantes.

Ministro defende respeito aos atos "pacíficos"

André Mendonça, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que as manifestações antidemocráticas que estão sendo realizadas após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência devem ser respeitadas.

De acordo com o ministro, os atos de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que não aceitaram o resultado do pleito eleitoral devem ser respeitados desde que aconteçam sob uma ordem pacífica.

"O papel de todos nós é de serenidade, de respeitar essas manifestações pacíficas. E ao mesmo tempo buscar gerar uma pacificação no ambiente nacional que nos ajude a desenvolver e olha pro futuro numa boa perspectiva", disse mendonça a jornalista após participar de um evento no Rio de Janeiro.

