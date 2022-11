Reprodução / TV Globo - 02.11.2022 Bloqueios em rodovias ainda persistem no país





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, no início da tarde de hoje (7), há registros de dois bloqueios e oito interdições nas rodovias sob sua jurisdição. Ao todo, 1.048 manifestações já foram desfeitas pelas equipes de policiais rodoviários.

Os dois bloqueios foram registrados na cidade mato-grossense de Campos de Júlio e em Rio do Sul, Santa Catarina.

No domingo (30), após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições para a Presidência da República, grupos de caminhoneiros iniciaram bloqueios em diversos pontos de rodovias federais .





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na segunda-feira (31) o total desbloqueio das rodovias que registraram paralisações.

