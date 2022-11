Waldemir Barreto/Agência Senado - 04/09/2018 Deputado da legenda de Bolsonaro diz que as ações da PRF é comum, e que a instituição está trabalhando no momento para que na dispersão não ocorra violência

O deputado federal pelo Mato Grosso, José Medeiros (PL), afirmou que a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) não possui nenhuma ligação com o governo Jair Bolsonaro (PL) ou do presidente eleito nas eleições 2022 , Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Medeiros explica que a atitude da instituição não representa uma omissão para desobstruir as vias e estradas, mas sim estão trabalhando com cautela para não haver casos de violência.



“A PRF está fazendo dentro do protocolo comum. Espera a decisão judicial e agora passa para aquela fase de tentar negociar para que não ocorram casos de violência. É preciso verificar se tem gente armada ou não para conseguir desobstruir rodovias com o mínimo de problemas possíveis”, disse o parlamentar ao Broadcast Político.

Medeiros ainda negou que as manifestações tenham alguma relação com a demora de Bolsonaro em manifestar-se após não se reeleger. Até o momento, o atual presidente está a cerca de 40h sem se pronunciar, mas montou uma coletiva e logo fará a primeira fala após a derrota. “As pessoas foram espontâneas para as ruas. Temos que aceitar o resultado, mas o presidente tem o tempo dele”, disse o parlamentar, que acrescentou que o Judiciário foi "parcial" durantes o período eleitoral.



O deputado prevê que a atuação da PRF pode dificultar a relação com o governo petista que iniciará em 2023. Pautas como a reestruturação de carreiras, segundo Medeiros , será "dificilmente aceita" e que o "PT vai perseguir essa polícia".





Negação do resultado das urnas

A vitória de Lula nas urnas desencadeou manifestações em diversos locais do país , com apoiadores de Bolsonaro contestando o resultado. Na noite da última segunda-feira (31), o ministro Alexandre de Moraes determinou a obstrução imediata das rodovias , mediante a multa .

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais disseram, nesta terça-feira, que o “silêncio” do presidente Bolsonaro sobre a derrota nas eleições causa problemas na “pacificação do país”. A nota dos dois órgãos acusa o chefe do executivo federal de “estimular os bloqueios feitos por caminhoneiros em estradas do país”.

As entidades pedem que sejam respeitados os resultados das urnas , que garantiram a vitória de Lula . Também relataram que cobrará uma “postura firme” dos diretores da PRF para que as rodovias sejam desbloqueadas o mais rápido possível.