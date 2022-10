Reprodução/Youtube O valor representa cerca de 60% do valor gasto desde o início da campanha

Segundo dados disponibilizados pelo Google , as propagandas da campanha do candidato às eleições 2022 , Jair Bolsonaro (PL) , se intensificaram. No período entre quinta-feira (20) e segunda-feira (24), foram destinados cerca de R$ 14 milhões.

O número é cerca de cinco vezes maior quando colocado em comparação com o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O candidato teve um gasto de R$ 2,6 milhões em anúncios no Google no mesmo período.

A big tech estadunidense disponibiliza as estatísticas através de uma plataforma sobre campanhas políticas no Brasil. Nela, os dados são atualizados em tempo real pela empresa.





Ao traçar uma perspectiva desde o início da campanha , Bolsonaro teve um gasto de cerca de R$ 22,6 milhões em propagandas no Google . Isso representa cerca de 60% do dinheiro destinado aos anúncios no YouTube e aparição nas pesquisas.

No levantamento, é possível notar que a maior parte das propagandas de Bolsonaro são voltadas para o Sudeste. Foram cerca de R$ 9 milhões destinados para a região, que possui os três maiores colégios eleitorais do país. Esse valor representa 43,5% do total investido em anúncios. Apenas ao público paulista, foi gasto cerca de R$ 5,29 milhões. A região é extremamente visada e crucial.

A campanha do petista , por outro lado, teve o pico de investimento no fim de semana do primeiro turno. Entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, foram aplicados em anúncios por Lula cerca de R$ 5,3 milhões.

Bolsonaro promoveu no último fim de semana o que ele chamou de "Super Live", com a participação de diversos apoiadores. Nas 22 horas de programação, participaram pessoas famosas como o jogador Neymar e o cantor sertanejo Gusttavo Lima



