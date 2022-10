Ricardo Stuckert - 07.10.2022 Lula em encontro com senadora Simone Tebet (MDB-MS), em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (26) que não vai se “precipitar” sobre escolha de ministros sobre um eventual governo. Ele aguardará o resultado do segundo turno das eleições 2022 , que ocorrerá no próximo domingo (30). Perguntado se a senadora Simone Tebet (MDB) será chamada para comandar alguma pasta, o petista afirmou que conversará com o partido para bater o martelo.



“Eu sou agradecido pelo trabalho que ela [Simone Tebet] está fazendo com muita dedicação. Ela é um quadro político importante, ela é uma mulher competente. Ela valorizou muito a participação da mulher na campanha, obviamente que a gente pode ter muita contribuição da Simone”, comentou Lula em entrevista para a rádio Mix de Manaus.

“Mas eu só não posso dizer que ela vai ser ministra, porque eu estaria precipitando uma coisa que eu não quero precipitar. Faltam apenas 4 dias para as eleições. Quando chegar às 20h da noite nós vamos ter o resultado, aí sim, se eu ganhar, vou começar a discutir o ministério”, completou.

Na sua avaliação, falar o nome de uma pessoa para comandar um ministério antes da eleição pode prejudicar sua campanha e fazer com que pessoas se afastem na reta final da corrida presidencial.

“Eu não vou sentar na cadeira antes de ganhar. Eu 1º quero ganhar as eleições, depois que eu ganhar as eleições vou começar a discutir o ministério. Pois, veja, se eu ganhar as eleições e indicar alguém para qualquer cargo, vou arrumar animosidade com os que eu não indiquei. Então não está na hora de anunciar nada, está na hora de ganhar as eleições”, relatou.

Simone Tebet e Lula

A senadora ganhou protagonismo na CPI da Covid-19, colocando-se como uma opção da terceira via. No fim do ano passado, Tebet era vista como uma possível vice de João Doria ou Sergio Moro (União Brasil).

Porém, o ex-juiz desistiu de concorrer à Presidência e Doria abriu mão da pré-candidatura, abrindo espaço para Simone ser a representante da terceira via.

No primeiro turno, ela criticou a polarização entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Porém, seu nome não emplacou e ela ocupou a terceira colocação com 4,16% dos votos válidos.

Logo na primeira semana do segundo turno, Tebet anunciou seu apoio ao candidato do PT. Ela tem feito campanha ao lado do ex-presidente e é vista como uma possível ministra de um eventual governo Lula.

