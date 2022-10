Reproducao: Facebook Lula e Bolsonaro disputam a Presidência no 2º turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando a disputa pela Presidência no segundo turno das eleições , com 52,8% das intenções de votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 47,2%. Os dados são da pesquisa Quaest , divulgada nesta quarta-feira (26). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Votos válidos são calculados com exclusão de brancos, nulos e indecisos. Em comparação com a pesquisa da última semana, o petista manteve sua vantagem de 6 pontos percentuais a frente de Bolsonaro.



Quanto aos votos totais , Lula aparece com 48%, enquanto o atual chefe do Executivo e candidato à reeleição tem 42%. Eleitores indecisos são 5%, e outros 5% pretendem votar em branco ou anular.

Metodologia

Para a pesquisa, foram entrevistados 2.000 eleitores de 23 a 25 de outubro e 2022. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-00470/2022, custou R$ 112.865,23 e foi pago pelo Banco Genial.

