A pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (25) mostra que a diferença entre os candidatos ao governo de São Paulo no segundo turno das eleições diminuiu desde a publicação da última aferição.

De acordo com o levantamento, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 46% das intenções de votos. Seu adversário, o petista Fernando Haddad , marcou 43% nesta edição da pesquisa.

Na pesquisa divulgada no dia 11 de outubro , o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) marcou os mesmos 46%, enquanto o ex-prefeito de São Paulo tinha 41% dos votos.





Os votos válidos relevados pela pesquisa mostram que o ex-ministro da Infraestrutura tem 52%, enquanto o ex-prefeito de SP tem 48%.

Este é o segundo levantamento paulista após o primeiro turno das eleições. Nesta aferição, os brancos e nulos representam 7%, e 4% dos eleitores entrevistados disseram não saber em quem votar.

No primeiro turno, o candidato Tarcísio de Freitas ficou à frente com 42,32% dos votos e Fernando Haddad, 35,70%.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre os dias 23 e 25 de outubro, em 83 municípios de São Paulo. Margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-06977/2022.

