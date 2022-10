Reprodução/Youtube Rejeição a Bolsonaro volta a subir

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (26) aponta um aumento na rejeição ao candidato Jair Bolsonaro (PL) - 49% do eleitorado não pretende votar no candidato. Seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi mencionado por 43% dos entrevistados.

Na última pesquisa Quaest, 46% se posicionaram contra o atual mandatário. Enquanto isso, Lula foi rejeitado por 43% dos entrevistados.

Os atuais 49% não são os maiores índices de rejeição a Bolsonaro na corrida presidencial. Dados anteriores ao primeiro turno mostram que o presidente chegou a ser rejeitado por 55% do eleitorado, enquanto o petista era reprovado por 44%.

Metodologia

O levantamento foi feito com base em 2 mil entrevistas realizadas entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00470/2022.

