Nesta quarta-feira (26), o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou que “tem dedo do PT ” no episódio sobre a suposta a eliminação de inserções de sua campanha em rádios das eleições 2022 . O presidente da República disse que é “vítima” de uma “interferência” e “manipulação de resultados”. O chefe do executivo federal também acusou o TSE .



“Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultado. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso”, falou Bolsonaro em ato feito em Teófilo Otoni (MG).

Ele declarou que a demissão de um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral não colocará um ponto final na sua acusação. Na segunda-feira (24), Alexandre Gomes Machado, de 51 anos, perdeu o cargo de assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria Geral da Presidência.

Alexandre prestou depoimento para a Polícia Federal e contou que seu desligamento ocorreu depois de falar de supostas irregularidades na veiculação de peças publicitárias a favor de Bolsonaro.

“Deixo bem claro, é o assunto do momento, mais uma do TSE. Vocês estão acompanhando as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima mais uma vez. Onde poderia chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será demitindo um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação”, relatou o presidente.

Machado era responsável pela coordenação do pool de canais no Tribunal Superior Eleitoral. Ele tinha como função receber os arquivos das propagandas eleitorais e distribuí-las no sistema eletrônico do tribunal para que os canais de rádio e TV tivessem acesso às inserções.

O ex-funcionário afirmou que há falhas na fiscalização da veiculação de inserções da propaganda eleitoral de candidatos e que teme “por sua integridade física” por conta da denúncia.

Entenda os detalhes do episódio

No começo desta semana, a campanha de Bolsonaro acusou emissoras de rádios de não veicularem inserções do presidente da República. A informação foi dada pelo ministro das Comunicações Fábio Faria em entrevista para os jornalistas.

Os advogados do governante dizem que o caso é “gravíssimo, capaz de efetivamente assentar a ilegitimidade do pleito”. Bolsonaro quer que o TSE suspenda imediatamente a propaganda de rádio do PT.

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ordenou que a campanha bolsonarista apresentasse provas da acusação. A equipe de Bolsonaro enviou o documento na noite de ontem (25).

