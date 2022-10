Reprodução Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, se reuniu com o ex-presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva no ano passado

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, declarou nesta quarta-feira (26) apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições brasileiras. A declaração foi publicada nas redes sociais do candidato petista.

Sanchez disse ser preciso escolher um presidente que não quer se isolar do mundo e citou a necessidade de ir contra os que pregam o “negacionismo climático”. O primeiro-ministro espanhol ressaltou a importância do Brasil na economia mundial e disse que vitória de Lula será também "dos progressistas do mundo inteiro".

“O Brasil é a maior economia da América Latina e sua voz é imprescindível diante dos grandes desafios globais que nos unem. Uma voz de abertura ao mundo e não de desconfiança. Contra os que pregam o ódio e o negacionismo climático”, disse.

“[Lula é] contra aqueles que querem um Brasil isolado e fechado. O Brasil merece essa perspectiva de progresso. A vitória será a dos progressistas de todo o mundo”, completou.

Obrigado meu amigo @sanchezcastejon . O mundo precisa de um Brasil soberano, com diálogo com o mundo, que gere empregos e não negue a ciência. Forte abraço! 🇧🇷 🇪🇸 pic.twitter.com/A975qoM4mn — Lula 13 (@LulaOficial) October 26, 2022

O apoio de Pedro Sánchez é visto pela campanha como um trunfo para apontar que Lula pode recuperar a suposta imagem arranhada do país perante as maiores economias do mundo. Esse discurso deve ser uma das tentativas do PT para ampliar a margem do petista sobre Jair Bolsonaro (PL) na próxima pesquisa eleitoral, prevista para quinta-feira (27).

Lula lidera as pesquisas de intenção de voto e tenta aumentar a rejeição de Bolsonaro na última semana de campanha eleitoral. Segundo o Ipec, o ex-presidente conta com 50% dos votos dos eleitores, enquanto o atual chefe do Planalto possui 43%.

Apoios de chefes de estado

Desde o início do processo eleitoral, Lula e Bolsonaro tem buscado apoio de chefes de Estado para alavancar as campanhas e reduzir a rejeição entre os eleitores. Enquanto Lula buscou apoio das principais lideranças europeias, Bolsonaro buscou fotos com presidentes e ex-presidentes asiáticos e norte-americanos.

Além de Sánchez, o petista recebeu apoio de Alberto Fernández (presidente da Argentina), François Hollande (ex-presidente da França), Micheline Calmy-Rey (ex-presidente da Suíça) e José Luis Rodríguez Zapateroos (ex-presidente da Espanha) anunciaram apoio ao petista. O ex-premiê Dominique de Villepin, um dos líderes conservadores da França, também pediu voto à Lula.

Já Bolsonaro recebeu apoio do ex-presidente dos Estado Unidos Donald Trump, além do presidente da Rússia, Vladmir Putin, e do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.