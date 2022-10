Alan Santos/PR Bolsonaro faz arminha com as mãos durante desfile de 7 de setembro

Nesta terça-feira (25), a revista científica Nature publicou um editorial contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 .

Intitulado " There’s only one choice in Brazil’s election — for the country and the world" ("Há apenas uma escolha na eleição do Brasil - para o país e o mundo", em português), o editorial aponta o atual presidente como uma ameaça à ciência , democracia e meio ambiente .

"Populista e ex-capitão do Exército, Bolsonaro assumiu o cargo negando a ciência, ameaçando os direitos dos povos indígenas, promovendo armas como solução para problemas de segurança e promovendo uma abordagem de desenvolvimento a todo custo para a economia. Bolsonaro foi fiel à sua palavra. Seu mandato foi desastroso para a ciência, o meio ambiente, o povo do Brasil – e do mundo" , diz a Nature.

A publicação ainda fez uma comparação entre Bolsonaro e o ex-presidente americano Donald Trump por sua atuação na pandemia.

"Assim como seu ex-colega populista dos EUA, Donald Trump, Bolsonaro ignorou os alertas dos cientistas sobre a COVID-19 e negou os perigos da doença", afirma o editorial.

A revista chamou ainda atenção para os cortes nos investimentos na educação e na ciência, que tem trazido dificuldades para as universidades públicas brasileiras.

"Por um tempo, o Brasil quebrou o vínculo entre o desmatamento e a produção de commodities como carne bovina e soja. Parecia que o país poderia ser pioneiro em sua própria marca de desenvolvimento sustentável. Muito desse progresso já foi desfeito."

O editorial da Nature ainda chama atenção para as promessas do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre a redução do desmatamento e proteção das terras indígenas. Ainda segundo a Nature, os anos do PT no poder foram caracterizados por investimentos em ciência, meio ambiente e educação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.