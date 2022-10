Reprodução: @ricardostuckert/twitter - 7/10/2022 FHC e Lula nesta sexta-feira (7)

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste sábado (8), que encontro com o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso , foi 'extraordinário' e declarou que irá dialogar com outros nomes do PSDB .

“Ontem, a reunião com Fernando Henrique Cardoso foi extraordinária. Ele fez uma declaração que falta só publicar pedindo voto para mim”, disse Lula em coletiva de imprensa em Campinas, interior de São Paulo.

O ex-presidente do PSDB e Lula se encontraram na noite da última sexta-feira (7), na casa de FHC , no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

O petista disse ainda que irá conversar com quem ainda não vota nele. “Eu vou me encontrar com muita gente que outrora não votava em mim e que agora está querendo votar porque a pessoa vê na candidatura Lula-Alckmin a possibilidade de recuperar a democracia desse país”, disse.

Lula também criticou a postura do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) , comentando sobre o uso da máquina pública. “Quando eu era Presidente da República, eu fui candidato à reeleição, a gente só saía para fazer campanha depois das 18h porque, durante o dia, a gente ia exercer a nossa função principal que é presidir o país”, afirmou o petista.

Como foi o dia dos candidatos à Presidência?

Os candidatos à disputa do segundo turno presidencial, Lula e Bolsonaro, tiveram compromissos neste sábado (8). O atual mandatário participou da procissão fluvial do Círio de Nazaré, em Belém. O petista cumpriu agenda em Campinas, no interior de São Paulo.

Em Belém, o presidente seguiu no navio da Marinha, que também conduzia a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e não deu declarações à imprensa.

Neste sábado, Bolsonaro cometeu uma gafe nas redes sociais ao errar o nome da celebração . No Instagram, Bolsonaro errou a grafia da festividade e acabou trocando o "c" pelo "s". Na legenda, o chefe do Executivo escreveu “Sírio de Nazaré”, junto com a data do evento. O correto seria “Círio de Nazaré”.

Em São Paulo, o ex-presidente defendeu o debate democrático, a educação, ciência e tecnologia. Lula estava ao lado do candidato ao governo do estado paulista, Fernando Haddad (PT) e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB).

