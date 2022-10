Isac Nóbrega/PR - 24.02.2022 Bolsonaro em entrega simbólica do cartão do Auxílio Brasil: valor de R$ 600 começa a ser pago na terça-feira

O Auxílio Brasil de R$ 600, mais outros benefícios anunciados às vésperas da eleição, começam a fazer efeitos na rejeição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o Datafolha , 31% dos eleitores que recebem o benefício consideram o atual governo ótimo ou bom, ante 27% na semana passada, no final do primeiro turno.



O índice de rejeição atingiu o menor patamar da série, mesmo assim, ainda supera a aprovação do presidente. São 41% os que consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima —eram 45% na última pesquisa. Já os que a classificam como regular somam 28% (eram 27%).



Ao todo, 24% dos eleitores brasileiros disseram receber ou morar com algum beneficiário do Auxílio Brasil. Na pesquisa da semana anterior, eram 28%.



Realizada de quarta-feira (5) a sexta (7), a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O instituto ouviu 2.884 eleitores em 179 municípios, num levantamento contratado pela Folha e pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02012/2022.

Entre um turno e outro, Bolsonaro anunciou 13º para beneficiárias do programa a partir de 2023, apesar de não ter clara a fonte dos recursos. Além disso, ampliou o número de beneficiários em mais de 450 mil famílias.



Para o ano que vem, o Orçamento prevê o benefício pagando R$ 405, mesmo assim, segundo a pesquisa, o eleitor vê Bolsonaro como o mais capaz para manter o benefício no patamar de R$ 600 (48% o indicam como mais preparado, contra 43% que apontam Lula).

Segundo o Datafolha, a confiança no presidente também cresceu entre quem recebe o dinheiro do Auxílio (24% dizem confiar sempre no que o presidente diz —na última pesquisa a taxa era de 18%).

Apesar da melhora nos índices para Bolsonaro, Lula ainda lidera entre os mais pobres: 56% dos eleitores desse grupo dizem que votariam no candidato petista, enquanto 37% escolheriam Bolsonaro. Os que pretendem anular ou votar em branco representam 5%; os indecisos 2%.

Entre esses eleitores, a certeza de voto atinge 92%, mostrando consolidação nos votos em sua maioria para Lula.

Na última pesquisa, feita antes do primeiro turno, 64% dos eleitores que recebem Auxílio Brasil diziam votar em Lula e 30% em Bolsonaro.



Na sexta-feira (7), o Datafolha mostrou o ex-presidente Lula na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022, com 49% das intenções de voto. O atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), marca 44% das intenções.

