Reprodução: @ricardostuckert/twitter - 8/10/2022 Haddad e Lula em Campinas neste sábado (8)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (8) que o presidente Jair Bolsonaro (PL), privilegia verba para o Orçamento Secreto em detrimento da Educação . As emendas do relator recebem esse nome pela falta de transparência na destinação dos recursos.

“O atual presidente, todo mês, ele anuncia tirar dinheiro da Educação para colocar no orçamento secreto”, disse o petista em comício na cidade de São Paulo. O petista estava acompanhado do ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT), que tenta a eleição para governador no estado.

Nesta semana, o Ministério da Economia anunciou um contingenciamento de R$ 2,4 bilhões na pasta da Educação.

O bloqueio atingiu instituições de ensino federais, que afirmaram não ter verba suficiente para o fechamento do ano.

Ontem, o ministro Victor Godoy disse que a verba será liberada.

“Conversei com o ministro [Paulo] Guedes, ele foi sensível, e nós vamos facilitar a vida de todo mundo. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nos trataríamos ‘caso a caso’. E agora, nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar”, disse Godoy.