Reprodução: @ricardostuckert/twitter - 8/10/2022 Haddad e Lula em Campinas neste sábado (8)

O candidato a governador de São Paulo , Fernando Haddad (PT), associou o adversário, Tarcísio de Freitas (Republicanos) à milícia neste sábado (8). A declaração do petista ocorreu durante ato de campanha em Campinas, cidade do interior paulista.

"Eu não vou deixar preposto de miliciano vir aqui ameaçar nossa Unicamp. A nossa Unicamp não vai ser ameaçada com os cortes que estão fazendo nas universidades federais", disse o candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Haddad questionou se a proposta de Tarcísio seria trazer os milicianos para o estado.

"Eu não vou mudar o meu programa de governo porque eu tenho um e o meu adversário não tem. Qual é a proposta do meu adversário? É tirar a câmera do uniforme dos policiais? Isso é proposta que se faça? Um projeto que tem 90% de aprovação. Vai trazer milícia do Rio de Janeiro para cá. Esse é o objetivo? Favorecer miliciano?", indagou o petista.

Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, na última sexta-feira (7), o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL), afirmou que “com certeza” que irá determinar a retirada das câmeras dos policiais. “O que representa a câmera? É uma situação deixar o policial em desvantagem em relação ao bandido”, declarou Tarcísio.

O ex-ministro da Infraestrutura afirmou ainda que a medida teria “imediato” assim que ele começasse a governar o estado de São Paulo.

Eleições

O candidato do Republicanos venceu o primeiro turno das eleições paulistas com 42,32% dos votos válidos (recebeu 9.881.995 votos). Já Haddad teve 35,70% dos votos (recebeu um total de 8.337.139). O segundo turno ocorre no dia 30 de outubro.

A última Pesquisa Datafolha divulgada ontem (7), mostra que Tarcísio lidera 2° turno com 50% das intenções de voto, ante 40% de Haddad.

Brancos e nulos somam 6%, enquanto 4% dos eleitores disseram não saber em qual candidato votar no dia 30 de outubro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.