O presidente Jair Bolsonaro (PL) processou o deputado André Janones (Avante) por uma postagem do parlamentar que menciona a "situação do miliciano", sem se referir a Bolsonaro.



Em agosto, Janones postou que se o "miliciano" o processasse, acabaria dando mais atenção ao congressista.

"Olha a situação do miliciano: se me processar, me dá mais palco e holofotes. Se não me processar, eu continuo deitando e rolando na cara do vagabundo! É o famoso 'se correr o bicho pega, se ficar o bicho come'", disse o deputado nas redes sociais.

Neste sábado (8), Janones voltou às redes sociais para comunicar o processo recebido. Ele compartilhou uma foto de uma página do processo onde a mensagem aparece.

"Bolsonaro acaba de me processar por esse tuíte onde eu falo do 'miliciano'! Detalhe: eu não citei o nome de ninguém", escreveu.

A ação diz que Janones acredita na impunidade das falas e critica a "lamentável postura por parte de um parlamentar".

Janones é apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi um dos deputados mais votados de 2022, principalmente por seu desempenho nas redes.

Bolsonaro, que diversas vezes usa o guarda-chuva da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar para justificar suas atitudes, decidiu processá-lo.

