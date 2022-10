Alan Santos/PR - 04.09.2022 Governador de Minas, Romeu Zema, e o presidente Jair Bolsonaro

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) neste sábado (8), através das redes sociais. Com ele, são dez governadores a favor da reeleição do atual mandatário.

Azambuja chamou Bolsonaro de "amigo" e disse que irá contribuir na campanha do chefe do Executivo. Leia na íntegra a nota do governador:

“Amigo presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos anos, juntos, nós transformamos Mato Grosso do Sul num dos melhores estados do Brasil para se viver. É o Estado hoje que mais cresce no Brasil. É um dos Estados que mais gera empregos positivamente do Brasil. Nós somos o Estado hoje que mais investe per capita de todos os Estados brasileiros. E temos aqui, presidente, talvez os 2 maiores programas sociais existentes de todos os Estados brasileiros. E isso o senhor nos ajudou a construir. Com as políticas públicas, e principalmente, com a nossa parceria. Por isso que no dia 30 de outubro, eu voto 22 e vamos trabalhar pela sua reeleição. Porque é o melhor para o Brasil e pro nosso querido Mato Grosso do Sul. Grande abraço, presidente.”

Azambuja está no seu segundo mandato governando o Mato Grosso do Sul. O estado terá segundo turno entre Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB). A eleição será em 30 de outubro.

Além de Reinando, Bolsonaro tem mais 9 governadores e 2 candidatos ao governo que mencionaram apoio a sua reeleição. São eles: os governadores reeleitos, Ronaldo Caiado (União Brasil - GO), Gledson Camelli (Progressistas-AC), Mauro Mendes (União Brasil-MT), Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Júnior (PSD-PR), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Antônio Denarium (Progressistas-RR).

Os candidatos do Amazonas, Wilson Lima, e de Rondônia, Marcus Rocha, ambos do União Brasil, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB-SP) e o governador eleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ) também estão ao lado do presidente.

Eleições

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504 votos), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345 votos). O vencedor da disputa, marcada para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.