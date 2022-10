Reprodução PR e PT/montagem iG - 29/09/2022 Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT)





A pesquisa Ipec encomendada pela TV Globo e divulgada nesta quarta-feira (5) mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições .

De acordo com o levantamento, o petista tem 51% dos votos. Seu maior adversário no pleito eleitoral, Jair Bolsonaro (PL) tem 43% dos votos. Essa é a primeira aferição publicada após o primeiro turno.

Brancos e nulos representam 4% na aferição, e 2% dos eleitores entrevistados disseram não saber em quem votar.

Na pesquisa divulgada no dia 1° de outubro, um dia antes das eleições, o ex-presidente aparecia com 52% contra 37% do atual governante do país em um eventual segundo turno.





Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos, enquanto o atual chefe do Executivo do país marcou 43,20%. O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre os dias 3 e 5 de outubro, em 129 municípios. Margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02736/2022.

Apoios para o 2° turno

Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) , terceira e quarto colocados o 1° turno, respectivamente, declararam apoio ao candidato do PT nas eleições que serão disputadas no dia 30 de outubro.

"Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva — em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil —, depositarei nele o meu voto. Porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição. O que desconheço no atual presidente", afirmou a emedebista.

Já Bolsonaro recebeu o apoio de Rodrigo Garcia (PSDB) , atual governador do estado de São Paulo. A decisão gerou uma debandada de secretários do governo paulista.

"O PSDB está reunido declarando neutralidade. Eu declaro meu apoio incondicional ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Comuniquei ao presidente estadual e ao presidente nacional Bruno Araújo", afirmou Garcia.

