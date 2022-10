Reprodução: youtube - 03/10/2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Em almoço com Simone Tebet (MDB) nesta quarta-feira (5) o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não está preocupado com a futura Câmara . Caso seja eleito, ele destacou que sempre foi um político de diálogo e não terá nenhuma dificuldade em conversar com os deputados eleitos.



A reunião feita na casa da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy deu a oportunidade para que a emedebista fizesse algumas perguntas sobre um possível governo Lula. Uma das preocupações da senadora está na relação que o petista terá com o Congresso Nacional.

O ex-presidente confessou que passou por situações adversas ao longo da sua vida política, principalmente quando era líder sindical. Ele lembrou que “os patrões era duros na queda”, mas isso não o impedia de colocar na mesa as reivindicações dos trabalhadores e conseguiu sempre ter boa relação com todos.

Lula garante que saberá negociar e encontrar caminhos para que todos os lados façam o país crescer. Marta Suplicy, que escutou tudo atentamente, comemorou ao escutar o petista e puxou um brinde para dizer que ele não era o candidato só do PT, mas de todos os brasileiros.

O ex-presidente apontou alguns caminhos que facilitará sua conversa com os deputados. Um deles é falar com presidentes dos partidos e lideranças da Câmara para criar uma espécie de “pacto” para que o Brasil retorne seu desenvolvimento.

Lula admite que Senado pode ser um problema

Porém, apesar de ter confiança com a Câmara, Lula admite que pode enfrentar resistência com o Senado. Ele avaliou que precisará ser muito habilidoso para que os projetos do seu governo passem na Casa. Geraldo Alckmin (PSDB) terá papel fundamental nas negociações.

Simone Tebet gostou do que escutou e se colocou à disposição para ajudá-lo a criar pontes com alguns setores que rejeitam o ex-presidente, como o agronegócio. O petista gostou da proposta e avisou que quer ter uma aliança mais ampla com a senadora em um eventual governo.

