Divulgação/MDB - 04.10.2022 Tarcísio ao lado de lideranças do MDB

Na noite da última terça-feira (4), prefeitos do MDB no estado de São Paulo bateram o martelo e decidiram apoiar o candidato ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ex-ministro da Infraestrutura disputará o segundo turno contra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT).



O grupo liderado pelo prefeito Gustavo Reis conta com 58 chefes de executivos municipais de São Paulo. Isso representa quase 10% do total do estado. Com a definição, Freitas terá o apoio de Ricardo Nunes (MDB), atual governante da capital paulista.

O martelo foi batido durante uma reunião online entre todos os prefeitos do MDB. Gustavo, que é responsável pelo executivo de Jaguariúna, ficou com a responsabilidade de comanda o encontro. Ele também é coordenador das campanhas do partido no estado.

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, que autorizou que cada diretório escolhesse seus apoios para governador e presidente, ressaltou que a sigla é conhecida por ser “democrática” e aberta para realizar negociações para que a vontade da maioria seja respeitada por todos.

“O MDB é um partido de raízes democráticas e a vontade da maioria sempre irá prevalecer nas suas decisões partidárias”, explica o deputado federal reeleito no último domingo (2). “A força do MDB é o seu compromisso inegociável com a democracia”.

Gustavo Reis seguiu o mesmo caminho que Baleia Rossi. O presidente da Associação Nacional dos Prefeitos do MDB relatou que a legenda tem como principal objetivo respeitar a opinião dos seus integrantes para a construção de projetos que melhorem a vida das pessoas.

"O MDB tem compromisso com São Paulo e o Brasil. A sua história está diretamente ligada ao fortalecimento da democracia", destacou.

Tarcísio x Haddad

Tarcísio de Freitas ficou em primeiro lugar no primeiro turno com 42,32% contra 35,70% de Fernando Haddad. O aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu o apoio de Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador de São Paulo, e também de José Serra (PSDB), ex-ministro da Saúde.

A definição do segundo turno está marcada para o dia 30 de outubro.

