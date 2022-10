Reprodução / redes sociais - 23.05.2022 João Doria

João Doria tem acompanhado a costura da aliança entre Rodrigo Garcia ( PSDB ) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o s egundo turno na disputa pelo governo de São Paulo . O ex-governador, que declarou que não participará mais de uma eleição, tem dito para pessoas próximas que não é favorável a união entre o atual chefe do executivo paulista com o ex-ministro da Infraestrutura.



Na avaliação do empresário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá vencer a disputa presidencial, o que levará o grupo do presidente Jair Bolsonaro (PL) a concentrar todas as suas forças no maior estado do país. Isso poderá permitir que o bolsonarismo siga forte e como principal oposição a um eventual governo petista na esfera federal.

Ele também enxerga como incoerente pessoas que fizeram parte da sua gestão estar ao lado de um grupo que demonizou as ações do governo de São Paulo durante a pandemia. “Bolsonaro usou toda a sua militância para moer a popularidade do governador [Doria]. Por isso ele é favorável que o Rodrigo fique neutro”, diz um interlocutor.

Além disso, Doria aponta que o PSDB necessita se afastar do bolsonarismo e criar uma forte base para recuperar sua força. Ele, por exemplo, tem dito que o partido precisa reavaliar seu apoio a Ricardo Nunes (MDB) na capital paulista e não descartar a possibilidade de lançar um nome para concorrer ao cargo em 2024.

No entanto, mesmo sendo contra o apoio, o ex-governador não descarta anunciar seu voto. Tudo dependerá de como as negociações avançarão. “Ele tem um pensamento, mas é um homem que sabe mudar de opinião quando é convencido”, afirma um interlocutor.

Rodrigo Garcia não deve escutar Doria

Rodrigo e Doria conversam com frequência e o atual governador escuta com muita atenção as opiniões do aliado. Porém, desta vez, o chefe do executivo federal deverá divergir da opinião do empresário e embarcar na campanha de Tarcísio neste segundo turno.

Garcia foi sondado pelo PT, mas considera incoerente estar ao lado do partido depois do que ocorreu no primeiro turno. Além disso, boa parte do seu grupo tem defendido o apoio para Freitas.

A avaliação de boa parte dos seus aliados é que Tarcísio será o próximo governador de São Paulo e não tem uma base sólida para governar o estado. Por isso muitas pessoas que estão na gestão Garcia poderão seguir em um eventual governo Freitas.

A oficialização da aliança Rodrigo Garcia e Tarcísio deve acontecer nesta terça (4) ou na quarta (5), conforme revelou a jornalista Vera Magalhães, do jornal O Globo.

