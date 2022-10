Reproduçao TV Globo Rodrigo Garcia vota em SP

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB) votou neste domingo (2) em um colégio no Itaim Bibi por volta das 9h.



Garcia foi acompanhado da esposa Luciana e de uma das filhas, Isabela, além de apoiadores e assessores.

Ele está em terceiro nas pesquisas eleitorais, atrás de Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). A esperança do tucano é chegar ao segundo turno, para isso, aposta nos indecisos.

Segundo ele, a radicalização na eleição presidencial, polarizada entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), refletiu no cenário estadual.

"A radicalização da eleição nacional fez com que a gente chegasse no dia de hoje com maior número de indecisos. Eu tenho muita confiança que os indecisos vão fazer sua escolha hoje e poder nos colocar no segundo turno. Pesquisa reflete o momento e essa polarização e essa radicalização fez com que a população guardasse seu voto para decisão soberana desse domingo", disse.

Ele tentou votar em uma seção, mas foi remanejado.

“Eu voto aqui já há muitos anos e na última eleição se teve o fechamento de uma das escolas aqui do entorno que encerrou sua votação e uma redistribuição das seções, então, eu estava com a seção antiga ainda, a 237, e fui remanejado aqui pra 231, mas nada que os mesários e o pessoal orienta a gente a votar no lugar certo”, falou Rodrigo à imprensa.

“Muito feliz de exercer o meu voto nesta manhã de domingo. Votando, escolhendo de maneira democrática os nossos candidatos e muito confiante, poder contar com o apoio da população, ir para o segundo turno e poder governar São Paulo pelos próximos quatro anos. Espero que as eleições ocorram de maneira tranquila, como nós sempre tivemos nos últimos anos”, falou o candidato após votar na sessão correta.

Ricardo Nunes, prefeito da capital, acompanhou o atual governador.



O instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa para São Paulo, neste sábado (1°), e Fernando Haddad (PT) segue na primeira colocação e deve ir para o segundo turno. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) chegarão no domingo (2) brigando para ocupar uma vaga na disputa contra o ex-prefeito da capital paulista nas eleições 2022.

De acordo com os números do relatório da empresa, o ex-ministro da Educação obteve 39% das intenções de votos. O antigo responsável pelo Ministério da Infraestrutura alcançou 31% dos votos válidos da preferência dos eleitores entrevistados. Já o governador de São Paulo anotou 23%.

Carol Vigliar (UP) tem 2%, Gabriel Colombo (PCB), Elvis Cezar (PDT), Antonio Jorge (DC), Edson Dorta (PCO) e Vinicius Poit (Novo) e Altino (PSTU) têm 1% dos votos válidos cada um.

