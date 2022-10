Reproduçao TV Globo Rodrigo Garcia é derrotado nas urnas de São Paulo

O candidato ao governo de São Paulo do PSDB, Rodrigo Garcia, ficou com o terceiro lugar (18,4% dos votos) nas urnas e está fora da disputa para o segundo turno das eleições. Com a derrota o partido tucano deixará o governo do estado após quase 30 anos de mandato, com seis candidatos diferentes.

Eleito em 1994, com Mário Covas, o partido esteve a frente do maior estado do país desde janeiro de 1995. De lá para cá, políticos do partido e aliados comandaram por oito mandatos consecutivos.

Os governadores de São Paulo pelo PSDB foram: Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra e João Dória – em 2006 e 2018, respectivamente, assumiram o governo os vices de Alckmin, Cláudio Lembro (antigo PFL) e Márcio França (PSB), com apenas oito meses cada.

O segundo turno das eleições para o governo do estado de São Paulo será disputado pelos candidatos Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) e deve acontecer no dia 30 de outubro.