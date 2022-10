Montagem Haddad e Tarcísio vão para o segundo turno em SP

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (PSDB) vão disputar o segundo turno ao governo de São Paulo. Neste domingo (2), o ex-ministro da Infraestrutura surpreendeu, freou o crescimento de Rodrigo Garcia (PSDB) e superou o petista, garantindo a primeira colocação.

De acordo com as informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com 98,72% das urnas apuradas, Tarcísio de Freitas ficou com 42,38%, Haddad conquistou 35,64% dos votos e Rodrigo Garcia recebeu 18,40%.



As pesquisas eleitorais mostraram ao longo da campanha o petista em primeiro lugar, até por ser o mais conhecido, já que foi prefeito de São Paulo e candidato à Presidência da República, além de ter o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao longo da disputa, ele conseguiu se manter no topo, mas não se consolidou nesta posição no primeiro turno.

Já Rodrigo, mesmo sendo o atual governador, era pouco conhecido pelo eleitor. Com o início da propaganda eleitoral, o chefe do executivo paulista apresentou suas ações no governo, explicou quais seus projetos para o estado, caso seja reeleito, e se colocou como uma opção independente. Pouco a pouco, ele foi crescendo, mas não conseguiu superar Tarcísio.

O ex-ministro da Infraestrutura também era pouco conhecido do eleitorado. Por conta disso, ele passou a exibir o seu currículo e colou sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele passou a campanha inteira em segundo lugar e conseguiu ficar em primeiro, superando Haddad.

Confira os números:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42,38% Fernando Haddad (PT): 35,64% Rodrigo Garcia (PSDB): 18,40% Vinicius Poit (Novo): 1,67% Elvis Cezar (PDT): 1,20% Carol Vigliar (UP): 0,38% Gabriel Colombo (PCO): 0,20% Altino (PSTU): 0,06%

Senado

O ex-ministro Marcos Pontes (PL) recebeu o apoio do presidente Bolsonaro e conseguiu ficar em primeiro lugar, sendo eleito o novo senador do estado paulista com 49,90%. Nas pesquisas de intenções de votos, como Datafolha e Ipec, ele aparecia na segunda colocação atrás de Márcio França (PSB).

O ex-governador de São Paulo não conseguiu manter o seu favoritismo e ocupou a segunda colocação, mesmo sendo apoiado por Lula, Haddad e Geraldo Alckmin (PSB). França fechou com 36,01%.

Confira os números:

Astronauta Marcos Pontes (PL): 49,74% Márcio França (PSB): 36,19% Edson Aparecido (MDB): 7,67% Janaina Paschoal (PRTB): 2,08% Ricardo Mellão (Novo): 1,45% Vivian Mendes (UP): 1,30% Aldo Rebelo (PDT): 1,07% Prof Tito Bellini (PCB): 0,28%

