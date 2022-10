Valter Campanato/Agência Brasil - 20/12/2021 Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres

O ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres afirmou nesta terça-feira (4) que pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar os institutos de pesquisas eleitorais . Segundo Torres, o pedido havia sido protocolado pela própria pasta, que aponta "condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes".

"Acabo de encaminhar à #PF, pedido de abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Esse pedido atende a representação recebida no #MJSP , q apontou “condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados” por alguns institutos", escreveu o ministro nas redes sociais.

As últimas pesquisas divulgadas na véspera do primeiro turno das eleições de 2022 foram criticadas por bolsonaristas e pelo p residente Jair Bolsonaro após o resultado das urnas. Isso porque as porcentagens finais foram diferentes do esperado.

Na última pesquisa Datafolha , divulgada no sábado (1) , Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou 50% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) aparecia com 36% dos votos válidos. Pela margem de erro, o petista poderia ter 48% e 52%, já o presidente poderia ter de 34% a 38%.

A pesquisa Ipec mostrava Lula com 51% e Bolsonaro com 37%. Pela margem de erro, ele teria de 35% a 39% e o ex-presidente 49% ou 53%.

O resultado final divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral divulgou que o atual presidente teve 43,2% dos votos, de quatro a cinco pontos acima da margem de erro máxima nas duas pesquisas. Enquanto Lula se manteve na margem de erro do Datafolha, mas fora do Ipec.

Os institutos analisaram que a diferença ocorreu por uma migração de votos na reta final. Na corrida presidencial, o fluxo ocorreu entre os indecisos e eleitores de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) para Jair Bolsonaro, segundo o Ipec e Datafolha.

Outra hipótese é de que os apoiadores do atual mandatário não queriam participar dos levantamentos por serem contra os institutos, fazendo com que a porcentagem de outros candidatos se sobressaísse.

