Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Lula e Bolsoanro durante debate na TV Globo

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1°) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança pela corrida ao Planalto nas eleições 2022 , com 50% das intenções de voto válidos. Em segunda posição, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%.



Último levantamento do instituto, publicado na quinta (29), mostrava o petista com 50% das intenções, contra 36% do atual mandatário — uma diferença de 14 pontos percentuais entre os candidatos. Em agosto, a distância era de 15 pontos e, em julho, de 18.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 5% de votos válidos e Simone Tebet (MDB), com 6%, ultrapassando o governador do Ceará e ocupando a terceira posição.

Caso Lula consiga ficar com 50% e mais um voto dos válidos, ele será eleito presidente da República no primeiro turno. Será a terceira vez que um candidato à Presidência conseguirá dar um ponto final na corrida eleitoral antes do segundo turno. Tal façanha ocorreu com Fernando Henrique Cardoso em 1994 e 1998.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente tem a preferência de 54% dos eleitores contra 38% do atual chefe do executivo federal. Nulo, branco ou não sabe representam 8%.

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para o próximo domingo, dia 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele acontece no dia 30 do mesmo mês.

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 12,8 mil pessoas em 310 cidades de todas as regiões do país entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00245/2022.





