A senadora e vice da chapa de Simone Tebet (MDB) , Mara Gabrilli (PSDB) anuncia isenção no segundo turno das eleições presidenciais em 2022 . A declaração ocorre através das redes sociais. A ex-candidata à Presidência declarou, após o resultado das urnas, que já tem uma posição sobre a nova rodada que ocorrerá no dia 30 de outubro.

“Não dou meu voto para nenhum dos dois. Fico ao lado dos brasileiros e apoiarei o governo que defender meus ideais de país: inclusão, ciência, combate à fome e a desigualdade. Serei oposição sensata. Serei sempre construção", disse Gabrilli.

No domingo (2), Tebet afirmou que já tem "um lado" na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) . A senadora terminou em terceiro lugar no primeiro turno, alcançando aproximadamente 5 milhões de votos.

"Estaremos juntos no processo de segundo turno. Então Roberto, acelere a decisão do Cidadania, peço ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e Podemos que faça o mesmo. Só não esperem de mim, eu que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho um lado e vou me pronunciar no momento certo", declarou Tebet.

O partido Cidadania anunciou o apoio a Lula também nesta terça . A decisão ocorreu após uma reunião da Executiva da sigla com as suas principais lideranças.

“Decidiu pelo apoio ao candidato do PT no segundo turno. Uma decisão que foi quase por unanimidade. Tivemos três votos defendendo neutralidade. Unanimidade contra Bolsonaro", disse o presidente do partido Roberto Freire.

Mais cedo, Lula e a senadora do MDB tiveram uma conversa sobre o segundo turno por telefone. A ligação foi intermediada por Janja, esposa do petista. Tebet e o ex-presidente devem se encontrar após o MDB anunciar de forma oficial o apoio da senadora ao petista. Segundo informações da assessoria de Simone, ainda não há uma previsão de quando o partido fará o anúncio.

