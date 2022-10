Reprodução: twitter - 04/10/2022 Alexandre Frota

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) publicou nas redes sociais um pedido de desfiliação do Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB ) nesta terça-feira (4). Segundo o parlamentar, a razão da saída foi a sinalização de apoio do partido a Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) .

Como legenda da publicação, Frota diz: "Acabo de me desfiliar do

@PSDB_SP, não posso ficar em um Partido que apoia o Bolsonaro e Tarcísio vai de encontro a tudo que fizemos até o momento. Agradeço muito ao@BrunoAraujo456 @marcovinholi @fernandoalfredo @PSDB_SP mas é incompatível. Vamos pra frente."

Na carta ao presidente do PSDB-SP, o deputado agradece a integração na legenda."Agradeço a Vossa Senhoria pela oportunidade de ter integrado os quadros do PSDB, assim como também ao ilustríssimo governador Rodrigo Garcia".

"Mas, tendo em vista a manifestação declarada de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, não tenho como permanecer vinculado aos quadros do partido", finaliza.

Frota foi eleito com mais de 155,5 mil votos em 2018 como deputado federal. Nestas eleições, ele não conseguiu garantir uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que precisaria de 24.224 para assumir o mandato.

Na noite de ontem (3), o deputado afirmou que votou em Lula no primeiro turno e declarou apoio ao petista na nova rodada das eleições presidenciais que acontecem dia 30 de outubro.

"Eu votei no primeiro turno no L, jamais votaria no Bolsonaro,e vou votar no@LulaOficial novamente. Vamos construir uma vitória ao lado dos que defendem um país melhor diminuindo a fome e a desigualdade social,um País que respeite a diversidade,e as mulheres. Errei em 2018", disse Frota.

Apoio a Bolsonaro

O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) , anunciou apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022 contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Na ocasião, Garcia também declarou apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo do estado.

O tucano anunciou a decisão em transmissão nas redes sociais, nesta terça-feira (4), que contou com a participação de Bolsonaro e Tarcísio.

"O PSDB está reunido declarando neutralidade. Eu declaro meu apoio incondicional ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Comuniquei ao presidente estadual e ao presidente nacional Bruno Araújo", afirmou Garcia.

