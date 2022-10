Leopoldo Silva / Senado - 02.10.2022 Eleições 2022

A porta-voz da Casa Branca , Karine Jean-Pierre , afirmou nesta segunda-feira (03), que as eleições gerais que ocorreram no Brasil no último domingo (2) foram “livres e justas”. Ela também parabenizou os cidadãos por "realizarem uma eleição bem-sucedida".

“Todas as informações disponíveis indicam que o 1º turno das eleições foi conduzido de maneira livre, justa, transparente, confiável, com todas as instituições relevantes operando de acordo com seu papel constitucional”, disse Karine em nota divulgada nesta segunda.

Ela acrescentou que a administração de Joe Biden , presidente dos Estados Unidos , apoia o direito de um cidadão escolher o próximo líder.

“Nós damos os parabéns aos cidadãos e as instituições brasileiras por realizarem uma eleição bem-sucedida no 1º turno e apoiamos o livre exercício do direito de escolher o próximo líder”, afirmou ela.

Sobre o segundo turno , que ocorrerá no dia 30 de outubro, a porta-voz declarou que confia que a nova rodada seja tranquila.

"Temos a confiança no Brasil de que o 2º turno também será conduzido da mesma maneira”, disse Karine.

Observador internacional

O chefe da Missão de Observação da União Interamericana dos Órgãos Eleitorais (Uniore), Lorenzo Córdova , afirmou nesta segunda-feira (3) que as urnas eletrônicas foram a "fortaleza" do sistema eleitoral brasileiro. A Uniore é uma organização composta por 30 organismos eleitorais de 23 países do continente americano. A declaração foi dada em entrevista coletiva após o primeiro turno das eleições.

"A missão pode concluir e destacar com satisfação que uma das fortalezas que nós observamos no sistema eleitoral brasileiro é precisamente o uso da urna eletrônica", disse.

Eleições gerais

Lula terminou com 48,43% dos votos e Bolsonaro, 43,20% após mais de 99,99% dos votos apurados. Apesar de uma expectativa por parte dos petistas de uma possível vitória no primeiro turno, a eleição será decidida em 30 de outubro. O vencedor irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

Bolsonaro começou a apuração em primeiro lugar e com uma vantagem de cerca de sete pontos sobre Lula , mas o petista virou a disputa e conseguiu terminar em primeiro com uma vantagem de mais de 6 milhões de votos.

Ciro Gomes (PDT) , que aparecia em terceiro lugar nas pesquisas, terminou em quarto, atrás da senadora Simone Tebet (MDB) , uma das surpresas do pleito. Ciro teve 3,05% dos votos e Tebet, 4,16%. Votos brancos somaram 1,59% e nulos, 2,82%.

