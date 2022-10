Divulgação/TRE Paraná Chefe da Missão de Observação da Uniore destacou a importância das urnas eletrônicas

O chefe da Missão de Observação da União Interamericana dos Órgãos Eleitorais (Uniore), Lorenzo Córdova, afirmou nesta segunda-feira (3) que as urnas eletrônicas foram a " fortaleza " do sistema eleitoral brasileiro. A Uniore é uma organização composta por 30 organismos eleitorais de 23 países do continente americano. A declaração foi dada em entrevista coletiva após o primeiro turno das eleições.

"A missão pode concluir e destacar com satisfação que uma das fortalezas que nós observamos no sistema eleitoral brasileiro é precisamente o uso da urna eletrônica ", disse.

Córdovoa comemorou o fato de a urna eletrônica ter deixado de ser "objeto de discussão política".

"A confiança que os cidadãos depositaram nas urnas eletrônicas, que deixaram de ser um objeto de discussão política, é uma grande notícia, a nosso ver", afirmou.

Até o momento, a missão já realizou três etapas, segundo o chefe da Missão de Observação da Uniore. A primeira ocorreu em agosto, quando a Uniore assinou um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para realizar uma Missão de Observação Eleitoral (MOE) nas Eleições Gerais 2022. Naquele mês, representantes da entidade conversaram com autoridades eleitorais, representantes de partidos, a PF (Polícia Federal).

A segunda etapa, em setembro, foi de caráter técnico. Especialistas em informática de órgãos eleitorais se dedicaram a conhecer mais profundamente o sistema eleitoral brasileiro e realizar testes de funcionalidade nas urnas.

Por fim, no dia eleição, a Uniore reuniu cerca de 40 representantes de entidades eleitorais filiadas a ela para observar o pleito. Entre as conclusões, Córdova destacou "a confiança do eleitorado brasileiro em seu sistema eleitoral" e elogiou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

"A missão faz um reconhecimento e destaca a confiança do eleitorado brasileiro em seu sistema eleitoral, assim como a vocação cívica das cidadãs e dos cidadãos que demonstraram e que se concretizou no comparecimento pacífico às urnas para o exercício do direito de voto", disse.

"A missão parabeniza o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil e reconhece o trabalho realizado para realizar um processo eleitoral que oferece todas as garantias ao povo brasileiro e que foi contemplado com todas as condições de integridade eleitoral que uma eleição democrática exige", completou.

A missão continuará no segundo turno das eleições, que ocorrerá daqui a um mês, em 30 de outubro. Ao final do pleito, um documento com todas as impressões da Uniore será entregue ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

