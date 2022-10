Carolina Antunes/PR 16 ex-ministros de Bolsonaro de candidataram nestas eleições

Dos 16 ex-ministros do presidente Jair Bolsonaro (PL) que concorreram a cargos nestas eleições, 10 foram eleitos, estão matematicamente próximos de serem ou disputarão o segundo turno.



Do total, oito ex-ministros se candidataram pelo Partido Liberal (PL), o mesmo do presidente.

Ex-ministros de Bolsonaro no segundo turno

Dos que concorriam a cargos de governadores estaduais, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) vai para o segundo turno com Fernando Haddad (PT) em São Paulo, depois de alcançar mais de 42% dos votos no estado.

Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro de 2019 a 2022, quando deixou o cargo para concorrer ao governo de São Paulo.

Além dele, Onyx Lorenzoni (PL) também irá concorrer no segundo turno a um governo estadual, desta vez pelo Rio Grande do Sul. Durante o governo Bolsonaro, Onyx ocupou quatro ministérios: Casa Civil (entre 2019 e 2020), Cidadania (entre 2020 e 2021), Secretaria-Geral da Presidência (em 2021) e Trabalho e Previdência (entre 2021 e 2022).

Ex-ministros de Bolsonaro no Senado

Já dentre os ex-ministros de Bolsonaro que concorreram ao Senado Federal, Tereza Cristina (PP), ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2019 e 2022, venceu as eleições no Mato Grosso do Sul .

Marcos Pontes (PL), ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações também entre 2019 e 2022, foi o mais votado em São Paulo, assumindo a vaga do estado no Senado Federal. Rogério Marinho (PL), ministro do Desenvolvimento Regional entre 2020 e 2022, deve se eleger pelo Rio Grande do Norte.

Damares Alves (Republicanos), ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil entre 2019 e 2022, se elegeu senadora pelo Distrito Federal , enquanto Sergio Moro (União Brasil), ministro da Justiça e Segurança Pública entre 2019 e 2020, deve se eleger no Paraná .

Os ex-ministros de Bolsonaro eleitos para o Senado terão mandatos de oito anos pela frente.

Ex-ministros de Bolsonaro na Câmara dos Deputados

Além de senadores, ex-ministros de Bolsonaro também foram eleitos deputados federais. É o caso de Ricardo Salles (PL), ministro do Meio Ambiente entre 2019 e 2022, que aparece como um dos deputados federais mais votados por São Paulo.

Eduardo Pazuello (PL), ministro da Saúde entre 2020 e 2021, foi um dos deputados federais mais bem votados do Rio de Janeiro. Osmar Terra (MDB), ministro da Cidadania do Brasil entre 2019 e 2020, aparece bem votado pelo Rio Grande do Sul.

Ex-ministros de Bolsonaro que perderam nas urnas

Apesar da maioria vitoriosa, alguns ex-ministros de Bolsonaro perderam nas urnas. Foi o caso do ex-ministro da Cidadania (entre 2021 e 2022), João Roma (PL), que ficou de fora da disputa no segundo turno pelo governo da Bahia.

Flávia Arruda (PL), ministra-chefe da Secretaria de Governo entre 2021 e 2022, perdeu a disputa pelo Senado no Distrito Federal para a também ex-ministra Damares Alves.



Quem também perdeu o embate para outra ex-ministra foi o ex-ministro da Saúde (entre 2019 e 2020), Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), que perdeu a vaga do Senado no Mato Grosso do Sul para Tereza Cristina.

Gilson Machado (PL), ministro do Turismo entre 2020 e 2022, perdeu a disputa pelo Senado no Pernambuco. Já Marcelo Álvaro Antônio (PL), que ocupou o mesmo ministério entre 2019 e 2020, não deve conseguir entrar para a Câmara dos Deputados por Minas Gerais.

Abraham Weintraub (PMB), ministro da Educação entre 2019 e 2020, também não deve conseguir votos os suficientes para se eleger deputado federal por São Paulo.