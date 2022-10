Reprodução Senadora Tereza Cristina

A ex-ministra da Agricultura e Pecuária do governo de Jair Bolsonaro (PL), Tereza Cristina (PP) está matematicamente eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul, com 60,00% dos votos, de acordo com apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o momento, 84,32% das urnas já foram apuradas.

Ela deixou para trás o também ex-ministro de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta (DEM), que teve 15,51%, seguido por Tiago Botelho (PT) com 12,40% e o ex-juiz federal Odilon de Oliveira (PSD) com 10,86%. Votos brancos e nulos somaram 12,25%.

Atualmente, Nelsinho Trad (PSD) e Soray Thronicke (União Brasil) são os senadores por Mato Grosso do Sul, além de Simone Tebet (MDB), que o mandato acaba nesta Legislatura.

Tereza Cristina Correa da Costa Dias tem 68 anos, nasceu em Campo Grande, é engenheira agrônoma e produtora rural.

