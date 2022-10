Reprodução/redes sociais Em Santa Catarina, disputa pelo governo vai a 2º turno

Os candidatos Jorginho Mello (PL) e Décio Lima (PT) disputarão o segundo turno para o governo de Santa Catarina. Com 100% das urnas apuradas, o liberal alcançou 38,61% dos votos, enquanto o petista teve 17,42%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Jorginho Mello (PL)

Jorginho dos Santos Mello nasceu em Ibicaré, no meio-oeste catarinense, tem 66 anos e é formado em Direito e Estudos Sociais. Ao longo de mais de 32 anos na vida política, Jorginho exerceu as funções de vereador, em Herval d'Oeste (SC), e deputado estadual e federal. Atualmente, ele é senador da República por Santa Catarina, e contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro na corrida política.

Décio Lima (PT)

Atual presidente do diretório estadual de Santa Catarina, Décio Nery de Lima, de 62 anos, iniciou sua trajetória política filiando-se ao PT em 1981. Pelo partido, elegeu-se três vezes deputado federal por Santa Catarina, além de ter sido vereador na Câmara Municipal de Blumenau de 1993 a 1996. Durante a campanha, Lima recebeu o apoio do candidato à presidência Lula.

Porcentagem demais candidatos

Moisés (Republicanos): 16,99%

Gean Loureiro (União Brasil): 13,61%

Esperidião Amin (PP): 9,75%

Odair Tramontin (Novo): 2,79%



Jorge Boeira (PDT): 0,61%



Professor Alex Alano (PSTU): 0,11%



Ralf Zimmer (Pros): 0,09%

Votos em branco somam 4,99 % (223.025) e os votos em nulo somam 3,73% (166.742 ).

Senado

O candidato pelo PL Jorge Seif foi eleito com 39,79% dos votos para o Senado de Santa Catarina. Ele foi secretário de Aquicultura e Pesca do governo federal, e recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha.





Calendário Segundo turno

27 de outubro: Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa;

28 de outubro: Último dia para divulgação da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno na TV e no rádio e de debates, não podendo estender além da meia-noite;

29 de outubro: Último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som. Prazo final também para distribuição de material gráfico e promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som;

30 de outubro: Eleição de segundo turno, realizada das 8h às 17h.