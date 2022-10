O atual governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), vai disputar o segundo turno das eleições contra candidato Pedro Cunha Lima (PSDB). Até o momento, 97,57%%% das urnas foram computadas e mostra João Azevedo com 39,49% dos votos e Pedro Cunha Lim 23,92%, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos que se posicionam na sequência são Nilvan Ferreira (PL) com 18,88% e Veneziano (MDB) com 17,07% ficou na quarta posição.



