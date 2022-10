Reprodução/Instagram 28.09.2022 O governador reeleito do Paraná é filho do apresentador Ratinho, do SBT

O atual governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), conquistou a maioria dos votos e está matematicamente eleito em primeiro turno para um segundo mandato, de acordo com os dados prévios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste domingo (2), foram apuradas ao todo 82,26% das urnas até a conclusão deste texto e, até o momento, ele já tinha conquistado 69,75% dos votos válidos.



O segundo lugar ficou com o candadidato Roberto Requião (PT), que teve 25,96% dos votos e tentava voltar ao Palácio Iguaçu, depois de já ter sido governador do estado entre 1991-1994, 2003-2006 e 2007-2010, o primeiro a conquistar três mandatos por eleição direta. Na briga pelo cargo também estavam Professora Angela (PSOL), que teve 0,75%; Professor Ivan (PSTU), com 0,07%; Gomyde (PDT), que teve 2,16%; e Joni Correia (DC), com 0,85%.

Já a única vaga ao Senado, continua com uma disputa acirrada entre os candidatos Alvaro Dias (Podemos) e Sergio Moro (União Brasil), mas o ex-juiz está à frente do pleito com 34,13% dos votos, enquanto que seu principal oponente tem com 28,96%.

Biografia e vida política

Carlos Roberto Massa Júnior é filho do apresentador do SBT Ratinho, que por este motivo adotou o apelido do pai, tem 41 anos, nasceu em Jandaia do Sul, no interior do Paraná, e é empresário e comunicador. O atual governante do Paraná é casado com a empresária Luciana Saito Azevedo e tem três filhos: Alana Saito Massa, Yasmim Saito Massa e Carlos Roberto Massa Neto.

Em 2004, formou-se em Marketing e Propaganda pela Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER) e trabalhou em diversas emissoras de rádio e TV do Paraná apresentando, inclusive, o programa "Microfone Aberto" na Rádio Massa FM, pertencente ao conglomerado empresarial Grupo Massa, pertencente ao pai.

Ratinho Júnior iniciou a trajetória política aos 21 anos, foi eleito deputado estadual em 2002, o mais votado no estado naquele ano. Depois conseguiu uma vaga como deputado federal em 2006, em 2010, perdeu as eleições para prefeito em 2012, voltou em 2014 como deputado estadual e se elegeu governador em 2018. Neste período, passou por partidos como PSB (2001–2003), PPS (2003–2007) e PSC (2007–2016), até chegar ao atual partido, o PSD.

Planos

Em suas promessas, disponíveis em um documento de 114 páginas no site oficial do governador e que também dão ênfase aos projetos na concluídos na primeira gestão, o novo mandato teria foco na eficiência da máquina pública, desburocratização, criação de um ambiente favorável aos negócios e melhoria dos indicadores econômicos e sociais.

Ratinho garante que vai prosseguir com as obras de infraestrutura, que prometem melhorar o resultado da produção agrícola do estado, e as intervenções urbanas, com destaque para melhorar a mobilidade nas grandes conurbações do estado e que devem aumentar nos próximos anos.

Ele também mantém foco na agricultura, como a ampliação do programa Paraná Energia Rural Renovável para garantir a segurança energética no meio rural e dar um destino mais aceitável aos resíduos gerados pelo setor. Além disso, ele diz que vai duplicar trechos de rodovias no interior e construir novos terminais de ônibus em cidades dentro do estado.

Na área da educação, Ratinho quer implementar estruturas com atividades de contraturno com esportes, artes e música para crianças e adolescentes, e criar o programa Educação + Cultura para dar aos estudantes maior acesso às atividades e culturais. Ele também deve manter o programa Leite das Crianças.